Gaziantep merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Gaziantep merkezli 3 ilde yapılan operasyonda mahrem sorumlularla irtibatta olduğu belirlenen kişilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

İHA
02 Eylül 2022 Cuma, 13:01
Gaziantep merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep merkezli 3 ilde operasyon düzenledi.

'MAHREM SORUMLULARLA İRTİBAT'

Operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen mahrem sorumlularla örgütsel irtibatı bulunan 10 şüpheli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.


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