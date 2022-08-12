500 milyon liralık 'Deterjan Pazarı' bilmecesi: 'Ben mi sana kredi al dedim?'

12 Ağustos 2022 Cuma, 17:12

'Deterjan Pazarı' adlı firmanın yaklaşık 40 bin kişinin 500 milyon liralık ödemesini yapmadığı iddia edildi. Süleyman Kocabaş tarafından 'Deterjan Pazarı' adlı sistemle üyelere deterjan hammaddeleri satılıyor ardından üyelerin bunu ‘banyo topu’ haline getirmesini isteniyordu. Firma bu banyo toplarını ise ve üç katı fiyatla geri almayı garanti ediyordu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; sistem çöktü ve Kurban Bayramı itibarıyla ödemeler yapılmamaya başlandı. Üyeler paralarını geri istedi, firma cevap veremedi. Ortadan kaybolan Süleyman Kocabaş önceki akşam sosyal medyadan videolu bir açıklama yaptı.

"BEN Mİ SANA KREDİ AL DEDİM?"

Kocabaş açıklamasında şunları kaydetti:

“Şirket kapanırsa ödeme yapamayız. Ödemenin gecikmesinin ana sebebi; iki aydır bu olaylar yüzünden iş yapamamak. Para kaynaklarımız kesildi. Hiçbir banka bizimle çalışmak istemedi. Ödemeleri yakın zamanda yapamam. Üç ay süre istiyorum. Herkes bekleyecek. Beklemeyenlerle hır-gür edeceğiz. Herkes kendinde hata arasın. ‘Ben kredi çektim ödeme yapamıyorum’ diyorlar. Ben mi sana kredi al dedim?”

KOCABAŞ VE YÖNETİCİLER GÖZALTINA ALINDI

Deterjan Pazarı firmasının sahibi Süleyman Kocabaş firmada çalışan 7 yönetici, savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Polis ekipleri, gözaltına alınan toplam 8 kişiye ait 10 ev ve firmaya ait 4 iş yerinde arama başlattı. Operasyon kapsamında Süleyman Kocabaş ve 7 yönetici gözaltına alındı.

TAKİBE ALINMIŞ

Kocabaş ve ekibinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, geçen yılın aralık ayında yapılan şikayetlerin ardından ocak ayından itibaren teknik ve fizik takipte bulunulduğu, elde edilen deliller doğrultusunda operasyonun gerçekleştirildiği belirtildi.