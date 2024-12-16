51 ilde 607 arsa daha: TOKİ’den milyarlık satış

Yayınlanma: 16.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.12.2024 - 04:00

TOKİ alt iştiraki Emlak Yönetim 51 kentte 607 arsayı satışa çıkardı. Ege’de İzmir, Muğla, Aydın ve Denizli’de de 36 araziyi KDV’den muaf ve 24 ay vadeli satışa çıkaran TOKİ, tatil beldelerine yakın noktalardaki arazilerden 1 milyar 267 bin 710 TL gelir elde etmeyi bekliyor.

İzmir’de Bayraklı, Bornova Çeşme, Foça ve Seferihisar’daki 6 araziyi satışa çıkaran TOKİ, Alaçatı’daki 7 bin 175 metrekarelik Doğal sit ve tarım arazisi için 46 milyon 650 bin TL muhammen bedel belirledi. Foça’da da etrafında lüks villaların inşa edildiği, denize sıfır 1589 metrekarelik alanı 44.5 milyon liraya satışa çıkaran TOKİ, aynı arsaya komşu 873 metrekarelik araziyi de 22 milyon 720 bin TL’ye listeledi.

Muğla’da da Bodrum Türkbükü, Fethiye, Dalyan gibi turizmin gözbebeği semlerden 19 araziyi satış listesine koyan TOKİ; arkeoloji sit alanı, tarım, orman ve koruma amaçlı alanları satışa çıkarması dikkat çekti. Satışlar 24 Aralık’ta açık artırma usulüyle yapılacak.