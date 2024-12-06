Yüksekova'da Pizok TOKİ evleri yolunda feci kaza... Kontrolden çıkan minibüs takla attı: 7 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Pizok TOKİ evleri yolunda kontrolden çıkan minibüsün takla atması sonucu yaşanan kazada araç içinde bulunan 7 kişi yaralandı.

Yüksekova'da Pizok TOKİ evleri yolunda feci kaza... Kontrolden çıkan minibüs takla attı: 7 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 09:13

Edinilen bilgilere göre kaza akşam saat 22.30 sıralarında Pizok TOKİ evleri yolu üzerinde meydana geldi.

Ferhat Çoçga yönetimindeki 27 BJE 32 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atarak ters döndü.

Araç içinde bulunan 7 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 acil çağrı merkezine ve polis ekiplerine haber verdiler.

Bölgeye giden ekipler ilk müdahalenin ardında yaralıları Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. Alınan bilgilere göre yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken polis yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #112 Acil #hakkari

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