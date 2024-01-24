51 nerenin plakası? 51 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 11:24

Güncelleme: 24.01.2024 - 11:24

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 51 nerenin plakası? 51 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

51 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

Yolda veya herhangi bir yerde 51 plakalı bir araç görüyorsanız bu o aracın Niğde ili trafiğine ait olduğu anlamına gelmektedir.

Niğde Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

51 AC 001 - 51 AZ 999

51 DA 001 - 51 DZ 999

51 EA 001 - 51 EZ 999

51 M 0001 - 51 M 2000

51 MA 001 - 51 MA 999

51 T 0001 - 51 T 2000

Çiftlik İlçesi Plaka Kodları:

51 JA 001 - 51 JZ 999

Bor İlçesi Plaka Kodları:

51 KA 001 - 51 KZ 999

51 M 2001 - 51 M 3000

51 T 2001 - 51 T 3000

51 H 1001 - 51 H 2000

51 LA 001 - 51 LZ 999