51 suç kaydı... Aksaray'da JASAT dedektiflerinden 3 hırsıza suçüstü!

Yayınlanma: 30.12.2024 - 13:06

Güncelleme: 30.12.2024 - 13:10

Güzelyurt ilçesine bağlı Ihlara beldesinde devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan R.B.’nin 13’ü hırsızlık olmak üzere toplam 38, M.K.’nin 3’ü hırsızlık olmak üzere toplam 8, A.G.’nin ise toplam 5 suç kaydı olduğu belirlendi.

Bunun üzerine ekiplerce şahısların üst ve araç aramasında 1 adet dokuma halı, 2 telefon, 2 kol saati, çeşitli ziynet eşyaları, süs eşyaları, 2 adet ayakkabı, bakır kablo, 154 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 187 adet 9 mm tabanca fişeği, demir kesme makası ve levye ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Bölgede hırsızlık olaylarına yönelik inceleme yapan ekipler, şahıslardan elde edilen malzemelerin 3 ayrı evden çalındığını ortaya çıkardı.

Eşyalar sahiplerine teslim edilirken, 3 şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.