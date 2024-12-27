Adana'da iki hastaneden hırsızlık: 3 kişinin eşyası çalındı

Yayınlanma: 27.12.2024 - 11:03

Güncelleme: 27.12.2024 - 11:05

Merkez Sarıçam ilçesinde Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde farklı bölümlerde görevli E.K. ve Z.S.Ç'ye ait içinde kimlik, kredi kartı ve 700 lira bulunan çantalar çalındı.

Yüreğir ilçesinde bir özel hastaneden de hasta İ.Y'ye ait cep telefonu, gümüş bileklik ve kimlik çalındı. İhbarlar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastanelerin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli E.T'nin (18), Z.S.Ç'nin kredi kartıyla 10 bin 500 liralık harcama yaptığı da tespit edildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, zanlının hastanelerden birinin koridorunda dolaşması ve bir personelden cerrahi maske alıp uzaklaşması yer alıyor.