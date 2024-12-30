İzmir’de ‘marul’ hırsızlığı: 3 tutuklama
İzmir'in Tire ilçesinde, bir tarladan 52 çuval marul çalarken jandarma ekipleri tarafından yakalanan Serhat A. (21), Abdullah T. (23) ve Nurettin T. (22), işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Olay, sabah saat 05.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Tire Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında yol kenarında 35 RT 753 plakalı bir aracın park halinde olduğunu gördü.
Araçtan şüphelenen ekipler, içerisinde bulunan Serhat A.'yı sorguladı. Yapılan sorgulamada Serhat A., beraberinde 2 kişi ile birlikte yol kenarındaki bir tarladan marul çaldıklarını itiraf etti. Serhat A.'nın telefonunu inceleyen ekipler, hırsızlığın nerede ve kimler tarafından yapılmakta olduğunu da belirleyerek harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler Nurettin T. ve Abdullah T.'nin bir tarladan çaldıkları 52 çuval marulu Tire-Torbalı karayolu kenarında istiflediği saptandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
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