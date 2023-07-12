'515' ismi verilen çetenin üyeleri yakalandı
Sakarya’da çektikleri video sosyal medyada büyük tepki toplayan ’515 çetesi’ üyeleri, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Sosyal medyada yayınladıkları video ile adından söz ettiren ’515 çetesi’ üyesi oldukları öne sürülen kişiler, Adapazarı ilçesinde geçen günlerde bir görüntü paylaştı.
Paylaşım üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, görüntüde yer alan kişileri gerçekleşen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilecek.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Maseratili Polis'in cesedi bulundu
- Emeklilerin zam oranı değişecek mi?
- Köprü ve otoyol geçişlerine zam
- Bahçeli'nin çıkışından sonra AKP'den ilk açıklama
- Rusya'dan BM yardımlarına veto
- Gültekin'den Kılıçdaroğlu için akılalmaz iddia
- Erdoğan Biden’la görüştü
- Babasının Kızı filmi konusu nedir?
- Aile hekimleri CİMER’e başvurdu
- Biden'ın not kâğıtlarındaki 'Türkiye' ayrıntısı