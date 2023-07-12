'515' ismi verilen çetenin üyeleri yakalandı

Sakarya’da çektikleri video sosyal medyada büyük tepki toplayan ’515 çetesi’ üyeleri, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 12.07.2023 - 13:05
'515' ismi verilen çetenin üyeleri yakalandı
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Sosyal medyada yayınladıkları video ile adından söz ettiren ’515 çetesi’ üyesi oldukları öne sürülen kişiler, Adapazarı ilçesinde geçen günlerde bir görüntü paylaştı.

Paylaşım üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, görüntüde yer alan kişileri gerçekleşen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilecek.


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