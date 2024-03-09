519 futbol sahası büyüklüğündeki ta rım alanına GES yapılacak

Yayınlanma: 09.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.03.2024 - 04:00

Dünyada gıda güvenliği ve ürüne ulaşım açısından tarım alanlarının korunması için politikalar geliştirirken ülkemizde tarım alanları, iktidara yakın şirketlerin daha çok kâr hırsına kurban ediliyor. Uzmanların sık sık uyarılarda bulunmasına karşın güneş enerji santrallarının (GES) yapımı için yanlış noktalar seçilmeye devam ediyor. İktidara yakın iş insanlarından Mehmet Cengiz ve Cemal Kalyoncu’nun şirketleri Ağrı ve Eskişehir’deki toplam tarım alanlarına 369 hektar yani 519 futbol sahası büyüklüğü alana güneş paneli yerleştirecek. AKP iktidarı tarafından sevilen iş insanlarından Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır, Ağrı Doğubayazıt’taki tarım arazilerine kurmak istediği GES için onayı aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verdiği onayla birlikte Yanoba köyünün tarım arazilerine 81 bin 810 adet panel kuracak. 614 milyon 201 TL değerindeki projeyle birlikte 63.18 hektarlık alan güneş panelleriyle donatılacak.



448 BİN 803 PANEL!



Benzer bir şekilde Kalyon Holding ve Cengiz Holding’e ait İstanbul Havalimanı’nın da işletmecisi olan İGA Havalimanı İşletmesi de tarım arazileri için sırada bekliyor. Bakanlığın onayını bekleyen proje, Eskişehir Sivrihisar’da yapılacak. Aşağıkepen Mahallesi’ndeki tarım alanlarını kapsayan projeyeyle birlikte 306 hektarlık arazide 448 bin 803 adet güneş paneli kurulacak. Projeye ilişkin inceleme değerlendirme komisyonu (İDK) 20 Mart’ta toplanacak.





