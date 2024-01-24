52 nerenin plakası? 52 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 11:26

Güncelleme: 24.01.2024 - 11:26

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 52 nerenin plakası? 52 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

52 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

Türkiye’de kullanılan 52 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Ordu’dur. 1920 yılında Trabzon’dan ayrılarak il olan Ordu’nun bu statüsü cumhuriyetin ilanının ardından da devam etmiştir.

Altınordu İlçesi Plaka Kodları:

52 AC 001 - 52 AZ 999

52 D 0001 - 52 D 1999

52 DF 001 - 52 DH 999

52 DN 001 - 52 DR 999

52 FA 001 - 52 FT 999

52 K 0001 - 52 K 3999

52 M 0001 - 52 M 1999

52 T 0001 - 52 T 1999

Ulubey İlçesi Plaka Kodları:

52 D 2001 - 52 D 2499

52 G 0201 - 52 G 0250

52 G 8451 - 52 G 8500

52 HS 001 - 52 HZ 999

52 K 8500 - 52 K 8999

52 M 2001 - 52 M 2499

52 T 2001 - 52 T 2499

Kumru İlçesi Plaka Kodları:

52 BN 001 - 52 BZ 999

52 D 8500 - 52 D 8999

52 G 0151 - 52 G 0200

52 G 0251 - 52 G 0300

52 G 8351 - 52 G 8450

52 K 9000 - 52 K 9499

52 M 8500 - 52 M 8999

52 MJ 001 - 52 MJ 999

52 T 8500 - 52 T 8999

Akkuş İlçesi Plaka Kodları:

52 D 3000 - 52 D 3999

52 DY 001 - 52 DZ 999

52 K 7500 - 52 K 7999

52 M 3000 - 52 M 3999

52 T 3000 - 52 T 3999

Ünye İlçesi Plaka Kodları:

52 D 5000 - 52 D 6249

52 DU 001 - 52 DV 999

52 ES 001 - 52 EZ 999

52 K 5250 - 52 K 6199

52 M 5000 - 52 M 6249

52 T 5000 - 52 T 6249

Gürgentepe İlçesi Plaka Kodları:

52 BA 001 - 52 BM 999

52 D 6500 - 52 D 6999

52 K 9500 - 52 K 9999

52 M 6500 - 52 M 6999

52 MK 001 - 52 MK 999

52 T 6500 - 52 T 6999

Aybastı İlçesi Plaka Kodları:

52 D 4000 - 52 D 4999

52 HA 001 - 52 HE 999

52 K 7000 - 52 K 7499

52 M 4000 - 52 M 4999

52 T 4000 - 52 T 4999

Fatsa İlçesi Plaka Kodları:

52 D 7000 - 52 D 8499

52 DD 001 - 52 DE 999

52 DK 001 - 52 DL 999

52 DS 001 - 52 DT 999

52 EH 001 - 52 ER 999

52 K 4000 - 52 K 5249

52 M 7000 - 52 M 8499

52 T 7000 - 52 T 8499

Mesudiye İlçesi Plaka Kodları:

52 D 6250 - 52 D 6499

52 G 0901 - 52 G 999

52 G 9951 - 52 G 9999

52 K 6200 - 52 K 6449

52 M 6250 - 52 M 6499

52 ML 001 - 52 ML 999

52 NA 001 - 52 NZ 999

52 T 6250 - 52 T 6499

Korgan İlçesi Plaka Kodları:

52 D 2500 - 52 D 2999

52 HH 001 - 52 HP 999

52 K 8000 - 52 K 8499

52 M 2500 - 52 M 2999

52 T 2500 - 52 T 2999

Gölköy İlçesi Plaka Kodları:

52 D 9000 - 52 D 9999

52 EA 001 - 52 EF 999

52 K 6450 - 52 K 6999

52 M 9000 - 52 M 9999

52 T 9000 - 52 T 9999