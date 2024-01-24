52 nerenin plakası? 52 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 52 nerenin plakası? 52 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 52 nerenin plakası? 52 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
52 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
Türkiye’de kullanılan 52 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Ordu’dur. 1920 yılında Trabzon’dan ayrılarak il olan Ordu’nun bu statüsü cumhuriyetin ilanının ardından da devam etmiştir.
Altınordu İlçesi Plaka Kodları:
52 AC 001 - 52 AZ 999
52 D 0001 - 52 D 1999
52 DF 001 - 52 DH 999
52 DN 001 - 52 DR 999
52 FA 001 - 52 FT 999
52 K 0001 - 52 K 3999
52 M 0001 - 52 M 1999
52 T 0001 - 52 T 1999
Ulubey İlçesi Plaka Kodları:
52 D 2001 - 52 D 2499
52 G 0201 - 52 G 0250
52 G 8451 - 52 G 8500
52 HS 001 - 52 HZ 999
52 K 8500 - 52 K 8999
52 M 2001 - 52 M 2499
52 T 2001 - 52 T 2499
Kumru İlçesi Plaka Kodları:
52 BN 001 - 52 BZ 999
52 D 8500 - 52 D 8999
52 G 0151 - 52 G 0200
52 G 0251 - 52 G 0300
52 G 8351 - 52 G 8450
52 K 9000 - 52 K 9499
52 M 8500 - 52 M 8999
52 MJ 001 - 52 MJ 999
52 T 8500 - 52 T 8999
Akkuş İlçesi Plaka Kodları:
52 D 3000 - 52 D 3999
52 DY 001 - 52 DZ 999
52 K 7500 - 52 K 7999
52 M 3000 - 52 M 3999
52 T 3000 - 52 T 3999
Ünye İlçesi Plaka Kodları:
52 D 5000 - 52 D 6249
52 DU 001 - 52 DV 999
52 ES 001 - 52 EZ 999
52 K 5250 - 52 K 6199
52 M 5000 - 52 M 6249
52 T 5000 - 52 T 6249
Gürgentepe İlçesi Plaka Kodları:
52 BA 001 - 52 BM 999
52 D 6500 - 52 D 6999
52 K 9500 - 52 K 9999
52 M 6500 - 52 M 6999
52 MK 001 - 52 MK 999
52 T 6500 - 52 T 6999
Aybastı İlçesi Plaka Kodları:
52 D 4000 - 52 D 4999
52 HA 001 - 52 HE 999
52 K 7000 - 52 K 7499
52 M 4000 - 52 M 4999
52 T 4000 - 52 T 4999
Fatsa İlçesi Plaka Kodları:
52 D 7000 - 52 D 8499
52 DD 001 - 52 DE 999
52 DK 001 - 52 DL 999
52 DS 001 - 52 DT 999
52 EH 001 - 52 ER 999
52 K 4000 - 52 K 5249
52 M 7000 - 52 M 8499
52 T 7000 - 52 T 8499
Mesudiye İlçesi Plaka Kodları:
52 D 6250 - 52 D 6499
52 G 0901 - 52 G 999
52 G 9951 - 52 G 9999
52 K 6200 - 52 K 6449
52 M 6250 - 52 M 6499
52 ML 001 - 52 ML 999
52 NA 001 - 52 NZ 999
52 T 6250 - 52 T 6499
Korgan İlçesi Plaka Kodları:
52 D 2500 - 52 D 2999
52 HH 001 - 52 HP 999
52 K 8000 - 52 K 8499
52 M 2500 - 52 M 2999
52 T 2500 - 52 T 2999
Gölköy İlçesi Plaka Kodları:
52 D 9000 - 52 D 9999
52 EA 001 - 52 EF 999
52 K 6450 - 52 K 6999
52 M 9000 - 52 M 9999
52 T 9000 - 52 T 9999
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