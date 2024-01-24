53 nerenin plakası? 53 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 11:29

Güncelleme: 24.01.2024 - 11:29

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 53 nerenin plakası? 53 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

53 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

Türkiye’de il kodu olarak kullanılan 53 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Rize’dir. Osmanlı Devleti’nin son döneminde Lazistan Sancağına bağlı olan Rize, cumhuriyetin ilanının ardından 1924 yılında vilayet statüsüne geçmiştir.

Rize Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

53 AC 001 - 53 AZ 999

53 DA 001 - 53 DZ 999

53 K 0001 - 53 K 1999

53 M 0001 - 53 M 2999

53 T 0001 - 53 T 2999

Pazar İlçesi Plaka Kodları:

53 HA 001 - 53 HZ 999

53 K 4000 - 53 K 4999

53 M 4000 - 53 M 4999

53 T 4000 - 53 T 4999

Ardeşen İlçesi Plaka Kodları:

53 FA 001 - 53 FZ 999

53 K 5000 - 53 K 5999

53 M 5000 - 53 M 5999

53 T 5000 - 53 T 5999

Kalkandere İlçesi Plaka Kodları:

53 K 6000 - 53 K 6999

53 KA 001 - 53 KZ 999

53 M 6000 - 53 M 6999

53 T 6000 - 53 T 6999