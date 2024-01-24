53 nerenin plakası? 53 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 53 nerenin plakası? 53 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 53 nerenin plakası? 53 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
53 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
Türkiye’de il kodu olarak kullanılan 53 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Rize’dir. Osmanlı Devleti’nin son döneminde Lazistan Sancağına bağlı olan Rize, cumhuriyetin ilanının ardından 1924 yılında vilayet statüsüne geçmiştir.
Rize Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:
53 AC 001 - 53 AZ 999
53 DA 001 - 53 DZ 999
53 K 0001 - 53 K 1999
53 M 0001 - 53 M 2999
53 T 0001 - 53 T 2999
Pazar İlçesi Plaka Kodları:
53 HA 001 - 53 HZ 999
53 K 4000 - 53 K 4999
53 M 4000 - 53 M 4999
53 T 4000 - 53 T 4999
Ardeşen İlçesi Plaka Kodları:
53 FA 001 - 53 FZ 999
53 K 5000 - 53 K 5999
53 M 5000 - 53 M 5999
53 T 5000 - 53 T 5999
Kalkandere İlçesi Plaka Kodları:
53 K 6000 - 53 K 6999
53 KA 001 - 53 KZ 999
53 M 6000 - 53 M 6999
53 T 6000 - 53 T 6999
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