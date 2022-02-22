539 adres karantina altına alındı
Adıyaman’da, koronavirüs dolayısıyla iki günde 539 adres karantina altına alındı.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle yeni karantina kararları aldı.
Karar doğrultusunda Adıyaman’da, 21 Şubat'ta 225, 22 Şubat'ta ise 314 adres olmak üzere toplam 539 adres için karantina kararı verildi.
Son iki günde koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerin yaşadığı 539 adreste 7 gün süreyle karantina kuralları uygulanacak.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Putin'den kritik Ukrayna açıklaması: 'Ciddi bir tehdit'
- Face id update for mask wearers
- Londra sokaklarında ‘büyülü’ bir polisiye
- Styron ile çöküntüye hazır mısınız?
- Karl ile Jenny Marx ve Bir Devrimin Doğuşu
- Uzmanından 'bağırsak sağlığı' için tavsiyeler
- 'Psikopatlar kahvelerini sade tercih ediyor'
- Travma sonrası ilk yardım, 'uyum sürecini' hızlandırıyor
- Meme kanserinde 'erken tanı' hayati önem taşıyor
- Sebze tüketmek tek başına kalp krizi riskini azaltmıyor