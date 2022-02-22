539 adres karantina altına alındı

22 Şubat 2022 Salı, 15:49

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle yeni karantina kararları aldı.

Karar doğrultusunda Adıyaman’da, 21 Şubat'ta 225, 22 Şubat'ta ise 314 adres olmak üzere toplam 539 adres için karantina kararı verildi.

Son iki günde koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerin yaşadığı 539 adreste 7 gün süreyle karantina kuralları uygulanacak.