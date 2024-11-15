54 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı

Gaziantep’te başta adam öldürme olmak üzere 13 ayrı suçtan hakkında 54 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarmanın şafak operasyonu ile yakalandı.

54 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 15.11.2024 - 17:01

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar neticesinde, adam öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, yaralama ve yağma olmak üzere 13 ayrı suçtan hakkında 54 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.K. isimli şahıs, Şehitkâmil ilçesinde saklandığı adrese şafak vakti yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, tamamlanan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #gaziantep #Jandarma

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