Son dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem! (15 Kasım 2024) Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa ve çevre illerde hissedildi...

Yayınlanma: 15.11.2024 - 10:53

Güncelleme: 15.11.2024 - 11:50

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkezi Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Kısa süreli paniğe neden olan deprem; Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa gibi çevre illerde hissedildi.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD'dan yapılan flaş açıklamada, "Malatya ilimizin Doğanşehir ilçesinde saat 10.46’da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.

MALATYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Malatya Valisi Seddar Yavuz ise, "İlimizde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuzluk bulunmuyor" ifadelerine yer verdi.

BAKAN YERLİKAYA: GELEN İHBARLAR DEĞERLENDİRİLİYOR

Deprem sonrası bir açıklama da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

Yerlikaya, X'ten yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Malatya Doğanşehir’de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis illerinden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."