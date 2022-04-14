57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle pazar günü yollar kapatılacak

14 Nisan 2022 Perşembe, 14:06

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı olan İstanbul - İstanbul etabı, 17 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek.

İstanbul'da bazı yollar yarış nedeniyle kapatılacak. Ayın gün yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) 'na girecek adaylara uyarıda bulunuldu.

Etap kapsamında trafiğe kapanacak yollar şu şekilde açıklandı:

FATİH VE ÇEVRESİ

- Sahil Kennedy Cadde Samatya Sirkeci Arası Çift Yönlü

- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi

- Atatürk Bulvarı Yenikapı İstikameti

- Kadir Has Caddesi

- Abdülezelpaşa Caddesi

- Ragıp Gümüşpala Caddesi

- Galata Köprüsü

- Reşadiye Caddesi. Kapanacak yollara çıkan cadde ve sokaklar kesişim noktaları

Alternatif Yollar ise şu şekilde belirtildi:

Fevzipaşa Caddesi

Balat Yolu

Cemil Birsel Caddesi

Vatan Caddesi

Millet Caddesi

Atatürk Bulvarı Taksim İstikameti

Avrasya Tünel Avrupa - Asya İstikameti

BEYOĞLU VE ÇEVRESİ

Beyoğlu - Sıraselviler Caddesi İle Kazancı Yokuşu Kesişimi Akm İstikameti

Beyoğlu - Tak-İ Zafer Caddesi

Beyoğlu - İnönü Caddesi

Beyoğlu - Mete Caddesi Gidiş Ve Geliş

Beyoğlu - Taşkışla Caddesi Mete Caddesi Çıkışı

Beyoğlu - Askerocağı Caddesi

Beşiktaş - Dolmabahçe Gazhane Caddesi

Şişli - Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi

Beşiktaş - Dolmabahçe Tüneli Gidiş Ve Gelişi

Beşiktaş - Kadırgalar Caddesi

Beşiktaş - Meclisi Mebusan Caddesi Gidiş Ve Geliş

Beyoğlu - Kemeraltı Caddesi Gidiş Ve Geliş

Beyoğlu - Necatibey Caddesi

Beyoğlu - Tershane Caddesi Karaköy İstikameti

Beşiktaş - Dolmabahçe Caddesi Gidiş Ve Geliş

Beşiktaş - Beşiktaş Caddesi Çırağan Caddesi İstikameti

Beşiktaş - Cezayir Caddesi Beşiktaş Caddesi Çıkışı

Beşiktaş - Çırağan Caddesi Gidiş Ve Geliş

Beşiktaş - Palanga Caddesi

Beşiktaş - Muallim Naci Caddesi

Beşiktaş - Kuruçeşme Caddesi Eski Divan Kavşak Arası Gidiş Ve Geliş

Beşiktaş - Kuruçeşme Caddesi Bebek Arnavutköy Caddesi Bebek İstikameti

Beşiktaş - Cevdet Paşa Caddesi

Sarıyer - Yahya Kemal Caddesi

Sarıyer - Balta Limanı Hisar Caddesi

Sarıyer - Balta Limanı Çayır Caddesi Sakıp Sabancı Caddesi Katılım

Sarıyer - Sakıp Sabancı Caddesi

Sarıyer - Katar Caddesi Büyükdere Caddesi İstikameti

Sarıyer - Sarıyer Caddesi Katar Caddesi İstikameti

Sarıyer - Büyükdere Caddesi Aytekin Kotil Varyant İnişi Beşiktaş İstikameti

Beyoğlu - Evliya Çelebi Caddesi Refik Saydam Caddesi Katılım İstikameti

Beyoğlu - Refik Saydam Caddesi Turabi Baba Caddesi Kavşağından Unkapanı İstikameti

Alternatif Yollar:

Refik Saydam Caddesi Taksim İstikameti

Tarlabaşı Bulvarı

Cumhuriyet Caddesi

Taşkışla Caddesi

Barbaros Bulvarı

Adnan Saygun Caddesi

Süleyman Seba Caddesi

Dereboyu Caddesi

Portakal Yokuşu Caddesi

Sekbanlar Sokak

İnşirah Sokak

Küçük Bebek Caddesi

Köybaşı Caddesi

Eski Büyükdere Caddesi

ANADOLU YAKASI

Üsküdar:

Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokaktan itibaren, Abdullahağa Cadde, Kuzguncuk Çarşı Cadde, Paşalimanı cadde gidişli gelişli olarak trafiğe kapatılacak. Üsküdar-Harem sahil yolunun Üsküdar Meydan ile Harem Otogarı arası Kadıköy istikameti trafiğe kapatılacak olup, Üsküdar istikameti trafiğe açık olacaktır. D-100 Karayolu Ankara istikameti Harem İle Uzunçayır Köprülü Kavşağı arası, İstanbul istikameti Uzunçayır Köprülü Kavşağı İle Avrasya Tüneli girişi arası kapalı olacak.

Kadıköy:

Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ile Uzunçayır Köprülü Kavşağı her iki istikamet, Taşköprü Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi Çetin Emeç Bulvarı ve Bağdat Caddesi trafiğe kapalı olacak.

Maltepe:

Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikameti Küçükyalı Evlendirme Dairesi önünden Bağdat Caddesi girişine kadar olan kısım trafiğe kapatılacak.

Alternatif Yollar:

Beylerbeyi istikametinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametini kullanacak sürücüler Beybostanı Sokağı kullanabilir.

Üsküdar sahil yolunu kullanacak sürücüler, Hakimiyet-i Milliye Caddesi ve O-1 Bağlantı yolunu kullanabilecek.

D-100 Karayolu üzerinden Kadıköy istikametini kullanacak sürücüler, Göztepe Köprüsü'nü kullanabilecek.

Taşköprü Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Bağdat Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı'nı kullanacak sürücüler, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve D100 Karayolunu Kullanabilir.

ÇEVRE YOLLAR: (Kapama Saati: 08.30)

D-100 Karayolu güney yol Levent - Sarıyer ayrımları (D-100 güney yoldan gelerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne gitmek isteyen araçlar Sarıyer - Levent ayrımlarından Büyükdere Caddesi'ne yönlendirilecekr.)

Sait Çiftçi katılım

Alternatif Yollar:

Büyükdere Caddesi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

NOT: Bisiklet konvoyu yaklaştığında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli 15 dakika kala kapatılacaktır.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kapama Saati 08.30

1. Balmumcu Ayrım (Esentepe Mevkii)

2. Sait Çiftçi Katılım

Avrasya Tüneli Kapama Saati 09.45

1. Uzunçayır Köprülü Kavşak

2. O-1 bağlantı yolundan Acıbadem Harem istikameti

3. Üsküdar Çeçen Sokak'tan D-100 katılım

4. Acıbadem'den D-100 Kuzey Katılım

5. Koşuyolu'ndan Avrasya Tüneli'ne giriş