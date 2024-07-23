59 yaşındaki erkek yerde ölü bulundu
Giresun’da yerde hareketsiz yatan 59 yaşındaki şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Giresun merkeze bağlı Akıncı köyünde akşam saat 21.00 sıralarında mezarlık mevkiinden geçerken yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede Şükrü Karakuş’un (59) hayatını kaybettiği tespit edildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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