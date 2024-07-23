59 yaşındaki erkek yerde ölü bulundu

Giresun’da yerde hareketsiz yatan 59 yaşındaki şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

İHA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 00:02
59 yaşındaki erkek yerde ölü bulundu
Abone Ol google-news

Giresun merkeze bağlı Akıncı köyünde akşam saat 21.00 sıralarında mezarlık mevkiinden geçerken yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Yapılan incelemede Şükrü Karakuş’un (59) hayatını kaybettiği tespit edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


giresun haberleri erkek haberleri ölü bulundu haberleri

İlgili Haberler

Tarla sürmeye giden çiftçi ölü bulundu

Tarla sürmeye giden çiftçi ölü bulundu
Karabükspor taraftar grubu 'Mavi Ateş'in amigosu evinde ölü bulundu

Karabükspor taraftar grubu 'Mavi Ateş'in amigosu evinde ölü bulundu
Samsun'da emekli albay evinde ölü bulundu

Samsun'da emekli albay evinde ölü bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler