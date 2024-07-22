Karabükspor taraftar grubu 'Mavi Ateş'in amigosu evinde ölü bulundu

Karabük'te bir süredir kendisinden haber alınamayan taraftar grubu "Mavi Ateş"in amigoluğunu yapan Kemal Öztürk, evinde ölü bulundu.

AA
Yayınlanma: 22.07.2024 - 09:06
Karabükspor taraftar grubu 'Mavi Ateş'in amigosu evinde ölü bulundu
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Üniversite Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve geçmişte Karabükspor taraftar grubu "Mavi Ateş"in amigoluğunu yapan Kemal Öztürk'ten (41) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerinde olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla daireye giren ekipler, Öztürk'ü yatağında hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Öztürk'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

 


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