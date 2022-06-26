5'li çeteden fazlası var: 11 firmaya 'davet usulü' ile ihale!

26 Haziran 2022 Pazar, 09:17

İktidarın 11 şirketle kurduğu ihale ilişkisi, “istisnaların” artık “sıradan” hale geldiğini, ortaya koydu.

CHP çalışmasında, “Beşli çete” olarak adlandırılan grupların sayısının da aslında çok daha fazla olduğu vurgulandı.

TBMM Kamu İktisadi Komisyonu (KİT) Üyesi, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AKP iktidarına yakın şirketlerin açık ihale yöntemiyle pazarlık yaparak projeleri almak yerine, istisnalardan yararlanarak “davet edildikleri” ihaleleri aldıklarını vurguladı.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, AKP döneminde büyüyen şirketlerin kazandığı 444 ihaleyi inceleyen Yavuzyılmaz, bu şirketlerin İhale Mevzuatı’ndaki istisna yöntemlerden sıklıkla yararlandığını vurguladı.

Son 17 yıllık ihale süreçlerini ve projeleri inceleyen Deniz Yavuzyılmaz, Limak, Kolin, Cengiz, Kalyon, IC İçtaş, Makyol, Bayburt Grup, YDA, Çelikler, Yapı ve Yapı inşaat, Rönesans şirketleri hakkında şu tespitlerde bulundu:

“AKP döneminde 2005 -2022 yılları arasında yap – işlet - devret projeleri haricinde yapılan ihaleleri en fazla alan 11 şirketin, bu ihalelerin ne kadarını açık ihaleyle aldığını, ne kadarını pazarlık usulüyle, ne kadarına da belirli isteklilerin davet edildiği, o da pazarlık usulüne benzer bir yöntem, ihaleyle aldığını tespit ettim. Firmalar, Limak, Kolin, Cengiz, Kalyon, IC İçtaş, Makyol, Bayburt Grup, YDA, Çelikler, Yapı ve Yapı inşaat, Rönesans. Toplam ihale sayısı 444. Bu ihalelerin sadece yüzde 19’unu açık ihaleyle almışlar.

Belirli isteklilerin davet usulü katılabildiği, herkesin bulunamadığı, pazarlık usulünün uygulandığı ihale oranı ise yüzde 81. Bu 11 firma için istisna olması gereken bir ihale usulü, artık genel olarak uygulanıyor ve burada devasa bir kamu zararı oluşuyor. Bunun hesabını sormak için ne gerekiyorsa yapacağız.”