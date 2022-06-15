AKP’li Muhammet Kaynar’a İYİ Partili Suat Sarı’nın 'beşli çete' yanıtı tansiyonu yükseltti

15 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) haziran ayı meclis toplantılarının ikinci birleşimi, dün Saraçhane’deki başkanlık binası içindeki Meclis Toplantı Salonu’nda Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı. Meclis, komisyon raporlarının oylanmasıyla başladı. Komisyon raporlarının ardından İETT Araç Alım ve Bakım Komisyonu’nun okunmasıyla sürdü.

İETT Araç Alım ve Bakım Komisyonu Raporu’nu okuyan Hukuk Komisyonu Başkanı AKP’li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, 2019-21 yıllarında otobüs alımı, bakım onarım işlerinin yüzde 44’ü, otobüs alım ihalelerinin ise yüzde 48’i Ulaşım İş ve Dış Ticaret A.Ş’ye verilmiş gözüküyor. İddiaların odağında olan bir firma. Bu firmaya 3 yıl içerisinde toplam 2 milyar 114 milyon 164 bin 630 liralık ihale verilmiş” ifadelerini kullandı.

"EN LEKELİ GÜNDEM"

Kaynar’ın rapor sunumunun ardından söz alan İYİ Parti Grubu Sözcüsü Suat Sarı, “Adeta, ‘Yavuz hırsız ev sahibini bastırır’ atasözü bu raporda tam yerine oturuyor. Beşli çete olarak adlandırdığımız şirketler son yıllarda her ihalede varlar. Her ihaleyi kazanıyorlar. Cumhuriyet tarihinin en şaibeli gündemini yaşıyoruz. Birileri de kalkmış İETT’nin ihalelerinde yolsuzluk arıyor. Size buradan ekmek çıkmaz” ifadelerini kullandı.

Sarı’nın konuşmasından sonra söz alan AKP Grubu Sözcüsü Faruk Gökkuş’un “İş yapmazlar yapana da hırsız derler. Burada muhatabı olmayan kişileri burada suçlama. Yalanla iftirayla siyaset yapma. Yalanı iftirayı bırak adam gibi siyaset yap” demesi üzerine tekrar söz alan Sarı, “Biz AKP’nin siyaset şekline ve meclisteki tavrını protesto ediyoruz. Garip gurebanın alın terini çaldınız. Zaten Allah ona bir söyletti ki, beşli çete dedi yarın öbür gün görevden de alabilirler” dedi.

İETT Raporuyla ilgili söz alan CHP’li Meclis Üyesi Cemal Sataloğlu, “300 araç alımıyla ilgili eleştirilerde bulunuyorsunuz. Araç alımı için süreci Ankara’da bekleten sizsiniz. Biz özkaynaklarımızla almaya devam ediyoruz. Pandemi döneminde maliyetlerin artışı durumunu dikkate almayarak kırım oranları hakkında yorumlar yapıyorsunuz.” diye konuştu.