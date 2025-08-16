6.1'lik Balıkesir depremi sonrası hasar tespit çalışmaları tamamlandı: Bakan Kurum son durumu açıkladı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1’lik depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını, Balıkesir’de 624 binadaki 901 bağımsız bölüm, Manisa’da 105 binadaki 135 bağımsız bölüm olmak üzere toplam 729 binadaki bin 36 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu açıkladı.

Kurum, ağır hasarlı yapıların yıkımının ardından inşa faaliyetlerine başlanacağını belirterek "İlk etapta Sındırgı’da mayıs ayında bitirmeyi planladığımız TOKİ’mizin yaptığı 100 evi de hak sahibi vatandaşlarımıza sunacağız" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Kurum, sosyal medya hesabından Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1’lik depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kurum, şunları kaydetti:

"Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1’lik depremin ardından hasar tespit çalışmalarımızı dün itibarıyla tamamladık. Sındırgı’daki bütün evleri taradık. Ekiplerimizce yapılan incelemelerde;

Balıkesir’de 624 binadaki 901 bağımsız bölüm, Manisa’da 105 binadaki 135 bağımsız bölüm olmak üzere toplam 729 binadaki bin 36 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi.

Hiç vakit kaybetmeden ağır hasarlı yapıları yıkacak, hemen inşa faaliyetlerine başlayacağız. İlk etapta Sındırgı’da Mayıs ayında bitirmeyi planladığımız TOKİ’mizin yaptığı 100 evi de hak sahibi vatandaşlarımıza sunacağız."