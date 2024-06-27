Yayınlanma: 27.06.2024 - 11:41

Güncelleme: 27.06.2024 - 11:41

Dünyanın en büyük arama motorlarından Google, “dijital telif” gündemiyle toplanan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’na üst düzey geniş bir heyetle katılarak sunum gerçekleştirdi. Peki, Dijital Telif yasası nedir? Dijital telif hakkı ne zaman çıkacak?

DİJİTAL TELİF YASASI NEDİR?

Müzakerelere açık oldukları mesajını veren Google Türkiye temsilcileri, “Tüm paydaşlarımızla görüşmeye hazırız. Meclis’in bağlayıcı yasal düzenlemeler yapma yetkisini Google olarak tanıyor ve saygı duyuyoruz” dedi.

Peki dün görüşmede neler yaşandı? TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, CNN TÜRK muhabiri Duygu Ayaz Bayram'a açıklamalarda bulundu;

Daha olumlu bir atmosfer oldu. Bir iletişim sağlandı. Bu çok önemliydi, değerliydi. İlk defa Google geldi, TBMM’ye. Tarihte bir ilkti, dedi ki ‘biz bu konuyu konuşabiliriz.’ Bu konuyla ilgili fikirlerini dile getirdi. Tarihi bir adım. Bizim için küçük ama Türkiye için çok büyük, basın yayın sektörü için çok büyük bir adım oldu. Ben çok olumlu bir atmosferde geçtiğini söyleyebilirim.

YASA ÇALIŞMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dün Bakan Ersoy biz hazırız dedi. Çalışmalarımızı başlatacağız dedi. Telif hakları genel müdürlüğümüzle beraber çalışıyoruz. Sonuçta birinci adım haberin telif konusu yapılması daha sonra bunun parlamentoya gelmesi. Burada şunu dile getirmem lazım. Bu meselenin tarafı olan basın yayın sektörü, başta gazeteciler televizyonlar olmak üzere burada bir emek hırsızlığı var. İçerikleri başkaları tarafından kullanılıyor hiçbir ücret ödemiyor. Emek hırsızlığını engellemek istiyoruz.

Google'ın Avrupa ülkelerine yaptığı anlaşmalar var. Telif ücretleri ödeniyor. Türkiye’de de ücretleri ödemesi noktasında yaklaşımımız var.

Burada ortak bir akıl ile tüm tarafları bir araya getirdik, konuşuyoruz. İnşallah yeni yasama döneminde ekim ile beraber biz ödevimize çalışmış olacağız.