6 aydır takip edilen uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı: Gayrimenkuller satın almış

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, jandarma ekiplerince bir eve yapılan baskında 27 kilo esrar ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesiyle uzun süredir takip ettiği inşaat ustası M.K., gözaltına alındı.

(DHA)
15 Aralık 2021 Çarşamba, 20:12
6 aydır takip edilen uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı: Gayrimenkuller satın almış
Abone Ol google-news

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Saray ilçesinde oturan inşaat ustası M.K.'nın Saray ve Kapaklı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığını belirlemesi üzerine operasyon başlattı.

Jandarma ekipleri, 6 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldığı M.K.'yı uyuşturucu satışı yaparken suçüstü yakaladı.

M.K.'nın Saray ilçesi Çukuryurt Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada ise bodrum katında su bidonu, torba ve kavanozlar içerisinde 27 kilo esrar ve 1 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve hakkında başlatılan soruşturma süren M.K.'nın uyuşturucudan elde ettiği gelirle gayrimenkuller aldığı tespit edildi.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler