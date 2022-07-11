6 elektrikli bisiklet çaldı, 7'ncisinde yakalandı

Son bir ayda Adana'daki 6 farklı adresten elektrikli bisiklet çalan Mustafa G., 7’nci bisikleti çalacağı sırada yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken Mustafa G.’nin 34 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

DHA
11 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:50
6 elektrikli bisiklet çaldı, 7'ncisinde yakalandı
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Adana'da son bir ayda 6 elektrikli bisiklet hırsızlığı olayının ardından harekete geçen, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, söz konusu olayların yaşandığı bölgelerde 30 ayrı güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

34 SUÇ KAYDI VAR

Yaklaşık 60 saatlik kayıt izleyen ekipler, hırsızlığı yapanın  'gasp, yağma, kapkaç' suçlarından 34 ayrı kaydı bulunan Mustafa G.’nin olduğunu belirledi.

Ekipler, şüpheliyi Seyhan ilçesi'nin Obalar Caddesi’nde hırsızlık yaparken yakaladı. Gözaltına alınarak Emniyet'e götürülen Mustafa G.’nin, ifadesinde suçlamaları kabul ettiği ve uyuşturucu bağımlısı olduğu için çaldığını söylediği öne sürüldü.

Emniyet'teki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa G., tutuklandı.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Mustafa G.’nin hırsızlık için geldiği mahallelerde önce keşif yapması,  ardından da çalmak istediği elektrikli bisikletin direksiyon kilidini kırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. 


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