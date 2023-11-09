6. Filo'nun denize döküldüğü yerde protesto: Gençler Filistin için yürüdü

Yayınlanma: 09.11.2023 - 19:41

Güncelleme: 09.11.2023 - 19:41

Fındıklı'dan başlatılan yürüyüşte Filistin bayrağı da açan gençler "Katil İsrail işbirlikçi AKP" "Tanka karşı taş, Filistin'de taş atan çocuklara bin selam" ve "Kahrolsun siyonizm kahrolsun emperyalizm" sloganları attı.

'FİLİSTİN KATLİAMA UĞRUYOR’

Dolmabahçe'de 6. Filo'nun denize döküldüğü yerde basın açıklaması yapan gençler tüm yurttaşları emperyalizme karşı mücadeleye davet etti. Gençler adına basın açıklamasını okuyan Kerem Gümre "Yarım asırdır İsrail'in siyonist saldırılarına, katliamlarına maruz bırakılan Filistin halkı, bugün yalnızca İsrail'e karşı değil; savaşın hamiliğini üstlenen ABD'nin tankına, topuna, Batı medyasının yalanlarına ve kara propagandalarına karşı da direniyor. Bugün aşırı sağcı ve işgalci çizgideki Netanyahu hükümeti; Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını sürdürüyor" dedi.

“BÖLGEYİ İŞGAL ETMEYE DEVAM EDİYOR”

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana binlerce sivilin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Gümre şu ifadeleri kullandı:

"Bundan 50 yıl önce de şimdi de İsrail işgalci bir devlet olarak karşımızda duruyor. 1967’de Filistin halkı, İsrail ve işbirlikçileri yüzünden nasıl topraklarını terk etmek zorunda kaldıysa, Emperyalizme ve siyonizme karşı gençlik, bağımsızlık ve direniş için yürüyor. Filistin davası antiemperyalist bir temelden başlamıştır, solun sahiplendiği bir direniş olarak ortaya çıkmıştır. İsrail ve ABD, Ortadoğu halklarına kan ve gözyaşıdan başka bir şey getirmemiştir. Dün Filistin'i işgal eden, Gazze'yi 2 milyonluk bir halk hapishanesine dönüştüren İsrail; bugün de sivil, çocuk demeden tankıyla topuyla hastaneleri bombalıyor, bir halkı yok etmeye çalışıyor ve hiçbir hakkı olmaksızın bölgeyi işgal etmeye devam ediyor."

“ELROMLARIN KARŞISINA MAHİR OLUP DİKİLMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

İktidara da eleştiri getirilen metinde "Denizler 54 yıl önce bu düzenden nasıl hesap sorduysa, bugün de gençlik olarak Denizlerin yolundan gidiyor; ABD'nin ve İsrail'in savaş politikalarından, emperyalizmin bekçiliğini yapanlardan, yoksulluğu ve savaşı yaratan bu düzenden hesap soruyoruz. Filistin için timsah gözyaşları döken, İsrail'le olan ilişkileri kesmeyen ve hatta güçlendiren, NATO'cu ve Amerikancı AKP'den hesap soruyoruz. 6. Filoyu kıble edinenler bugünün timsah gözyaşlarını dökenlerdir. Elromlarınızın karşısına Mahir olup dikilmeye devam edeceğiz" dendi.