6 gündür aranıyordu... Cansız bedeni araçta bulundu!

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 1 hafta önce aracıyla birlikte ortadan kaybolan 60 yaşındaki Veysel Demir, aracının içinde başından vurulmuş halde bulundu.

İHA
Yayınlanma: 01.11.2023 - 11:34
6 gündür aranıyordu... Cansız bedeni araçta bulundu!
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Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Çakır Mahallesi'nde ikamet eden Veysel Demir (60) 25 Ekim 2023 tarihinde otomobili ile ortadan kayboldu.

Ailenin tüm armalarına rağmen haber alamadıkları Demir için kayıp ihbarı yapıldı.

Geniş çaplı araştırma başlatan jandarma ekipleri, Veysel Demir’in kaybolmasından bir hafta sonra cansız bedenini Çakır Mahallesi Karaçukur mevkisinde otomobili içinde başından vurulmuş halde buldu.



Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Demir’in cansız bedeni otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Demir’in kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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