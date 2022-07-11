6 gündür kayıp Emirhan'ın baraj göletinde cesedi bulundu
Ankara'nın Bala ilçesinde 6 gün önce kaybolan Emirhan Taşatan'ın (16) baraj göletinde cansız bedenine ulaşıldı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde restoran işleten babası Özkan Taşatan'a yaz tatilinde yardım eden 10'uncu sınıf öğrencisi Emirhan, geçen hafta annesi Kıymet Taşatan'ı görmek için Bala ilçesine bağlı Aydoğan Mahallesi'ne gitti.
Annesini gördükten sonra babasının yanına dönmek için 5 Temmuz sabahı evden ayrılarak otobüse binen Emirhan, 32 kilometre sonra Beynam Mahallesi'nde otobüsten indi. Araçtan inerken otobüs kamerasına yansıyan Emirhan'dan daha sonra haber alınamadı. Ailenin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları kapsamında, Emirhan'ın araçtan indiği bölgeden 5 kilometre uzaktaki Tohumlu Mahallesi baraj göletinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen cenazenin Emirhan Taşatan'a ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Emirhan'ın cenazesi yarın öğle namazı sonrası Aydoğan Mahallesi'nde toprağa verilecek.
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