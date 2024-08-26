6 gündür kayıp olarak aranan öğretmenin cesedi yazlık dairede bulunmuştu: Katili en yakını çıktı!

Yayınlanma: 26.08.2024 - 11:51

Güncelleme: 26.08.2024 - 11:51

Olay, Ayaş Yemişkumu Mahallesi Sebaste Caddesi’ndeki bir yazlık sitede meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 47 yaşındaki 2 çocuk annesi matematik öğretmeni Derya Demir’den 6 gündür haber alınamaması üzerine ailesi, polise haber verdi. 6 gündür yapılan aramalara rağmen bulunamayan Demir’in cenazesi dün sitede babasının evinin karşısındaki yazlık dairede bulundu.

Eşyalı yazlık daireden gelen kötü kokular üzerine kayıp kadının aile bireyleri tarafından çağrılan çilingirle kapı açıldı. Kapı açıldığında kayıp öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Jandarma ve savcının yaptığı inceleme sonrasında kadının cansız bedeni otopsi için önce ilçe devlet hastanesine ardından da Mersin Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Yapılan otopside kadının bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KREDİ KARTINDAN HARCAMA YAPMIŞ

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bıçaklanarak öldürülen öğretmenin katili ile ilgili çalışma yaptı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada Demir’in katilinin özel bir kurs merkezinde öğretmen olan erkek arkadaşı olduğu iddia edilen M.O. belirlendi.

BÖLGEDEKİ PANSİYONDA 5 GÜN KALMIŞ

Şüphelinin cesedin bulunduğu aynı semtteki bir pansiyonda 5 gün kaldığı, kaybolduğu gün ise bölgeden ayrıldığı ortaya çıktı. Öldürülen 2 çocuk annesi öğretmenin kredi kartından hem alışveriş yapan hem de iki defa para çektiği ortaya çıkan şüpheli M.O., jandarma tarafından düzenlenen operasyonla Konya’da yakalandı.

Cinayeti itiraf eden şüpheli, Konya’dan Mersin’in Erdemli ilçesine getirilerek jandarmada ifadesi alındı. Şüpheli daha sonra sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Demir’in cenazesinin memleketi Karaman’da defnedileceği bildirildi.