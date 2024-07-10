6 gündür kayıp olarak aranıyordu: Cansız bedeni bulundu
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan Necip Erbaş, ölü bulundu.
3 Temmuz günü ilçedeki evinden çıkıp, bir daha dönmeyen Necip Erbaş'a ulaşamayan yakınları, jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu.
Erbaş'ın 6 gündür kayıp olarak arandığı sırada, Kadirli- Andırın karayolu Yenigün köyü yakınlarında vatandaşlar, gece saatlerinde bir erkek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekibi, cesedin kayıp Erbaş'a ait olabileceği ihtimaline karşı yakınlarına haber verdi.
Bölgeye gelen Erbaş'ın yakınları, cesedi teşhis etti. Olay yerindeki incelemenin ardından Erbaş'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Erbaş'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlikle kazanacak.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yurttaş ışık yakıp kapatma eylemine katıldı
- Üç konfederasyon asgari ücret talebini açıkladı
- ‘Parti içinde en az 50 milletvekili…’
- ‘Boğazıma yapıştı, paramı ilk gün elimden alıyordu'
- Buket Aydın canlı yayını terk etti
- TTB'den o fotoğrafla ilgili açıklama geldi
- 'Bu akşam 21.00'de başlıyoruz!'
- Ersan Şen: Bu kadar tepki beklemiyordum, pişmanım
- Ülker şikâyet etti, Züber'in reklamları durduruldu
- Dolar yıl sonunda o rakamı görecek!