Çeşme'de insanlık dramı... Bakan Yerlikaya duyurdu: Karaada'da 7 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karaada'da 19 düzensiz göçmen kurtarıldığını, 7 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Çeşme ilçesi Karaada'da 19 düzensiz göçmen kurtarıldığını bildirdi.
Yerlikaya, "Maalesef 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı" ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:
"Sahil Güvenlik unsurları tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde ada üzerinden 18 ve bölgedeki balıkçı teknesinden 1 düzensiz göçmen olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen sağlık durumları iyi olarak kurtarılmış, maalesef 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır.
Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Ayrıca 1 düzensiz göçmenin bulunması için arama kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir.
Umut tacirliği yaparak bebeklerin, çocukların, masum insanların ölümüne neden olan göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz.
Arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiren Sahil Güvenliğimize teşekkür ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."
“1??9?? Düzensiz Göçmen Kurtarıldı, Maalesef 7?? Düzensiz Göçmenin Cansız Bedenine Ulaşıldı”— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 9, 2024
Bugün İzmir Çeşme ilçesinde saat 10:47'de Çeşme Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu, bölgede bulunan balıkçı teknesi tarafından 1 düzensiz göçmenin denizden alındığı ve denizde… pic.twitter.com/Tloqvi8XpO
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