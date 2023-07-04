6 ilde kaçak akaryakıt operasyonu: 16 şüpheli gözaltına alındı!

Kayseri merkezli 6 ilde düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda yaklaşık 250 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 16 şüphelinin de gözaltına alındığı bildirildi.

DHA
Yayınlanma: 04.07.2023 - 11:19
6 ilde kaçak akaryakıt operasyonu: 16 şüpheli gözaltına alındı!
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 

FİRARİ 3 KİŞİ ARANIYOR

Bu kapsamda Kayseri merkezli Ankara, Yozgat, Osmaniye, Gaziantep, Adana'da yaşayan 19 kişinin kaçak akaryakıt ticareti yaptığı belirlendi. 24 adrese eşzamanlı düzenlenen operasyonda 16 kişi yakalandı. 

Akaryakıt üretim tesislerinde yaklaşık 250 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. 

Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürülürken, firari 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


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