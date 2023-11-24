6 ilde 'rüşvet' operasyonu: 18 polis tutuklandı

Yayınlanma: 24.11.2023 - 22:00

Güncelleme: 24.11.2023 - 22:01

İstanbul Valiliği, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen "rüşvet" operasyonu çerçevesinde 59’u sivil, 46’sı polis memuru toplamda 105 kişinin yakalandığını bildirmişti.

3 ayrı hafriyat firmasına ait yüksek tonajlı hafriyat kamyonları, eksik evraklı olmalarına rağmen denetimlerde idare edildiği yönünde gelen rüşvet ihbarı üzerine çalışma başlatan ekipler, toplamda 67 olayda 46 polis memuru ve 59 sivilin rüşvete karıştığını tespit etti.

Gasp Büro Ekipleri yapılan tespitlerin ardından 7 Kasım günü operasyon başlattı. İki aşamalı olarak planlanan rüşvet operasyonun ilk aşamasında 59 sivil gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

46 POLİS GÖZALTINA ALINDI

Rüşvet operasyonunun ikinci aşamasında ise 21 Kasım tarihinde sabah saatlerinde ekipler, 46 polis memurunun yakalanması için harekete geçti. Operasyon sonucunda 46 polis gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 46 polis Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta işlemlerinin ardından 46 polisten 25’i tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilirken 21 polis için ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talep edildi.

18 POLİS TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği, 18 polis memurunun tutuklanmasına karar verirken 28 polis memurunun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına hükmetti.