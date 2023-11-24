FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 12 kişi şüpheli gözaltına alındı!

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'u tutuklanırken, 9'u adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

İHA
Yayınlanma: 24.11.2023 - 10:50
FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 12 kişi şüpheli gözaltına alındı!
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Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ askeri mahrem soruşturması kapsamında 12 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

9 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA BURAKILDI!

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9’u adli kontrol ve yurtdışı yasağı ile serbest bırakılırken, 3 şahıs ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli şahısların vermiş oldukları bilgiler sonucunda FETÖ terör örgütü ile bağlantılı olan 98 kişi tespit edilirken, bu şahıslardan 39'unun örgütle irtibatı ve iltisakı ilk defa deşifre edildi.


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