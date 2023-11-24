Polislere 'rüşvet' operasyonunda yeni gelişme: 25 polis için tutuklama talebi
İstanbul'da hafriyat kamyonlarının eksik evraklarına rağmen rüşvet alarak geçişlerine izin verdikleri öne sürülen 46 polisten 25'i tutuklama talebiyle, 21 polis ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmak üzere sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, 3 ayrı hafriyat firmasına ait yüksek tonajlı hafriyat kamyonları, eksik evraklı olmalarına rağmen denetimlerde idare edildiği yönünde gelen rüşvet ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Yapılan bu çalışmalar kapsamında toplamda 67 olayda, 46 polis memuru ve 62 sivilin rüşvete karıştığı tespit edildi. Gasp büro ekiplerince yapılan tespitlerin ardından 7 Kasım günü operasyon için düğmeye basıldı. İki aşamalı olarak planlanan rüşvet operasyonun ilk aşamasında 59 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların hepsi çıkarıldıkları mahkemece, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Rüşvet operasyonun ikinci aşamasında ise 21 Kasım sabah saatlerinde 46 polis memurunun yakalanması için harekete geçildi. Operasyon sonucunda 46 polis gözaltına alındı.
25 POLİS İÇİN TUTUKLAMA İSTEMİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 46 polis Anadolu Adliyesine sevk edildi. Savcılıkta işlemlerinin ardından 46 polisten 25'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 21 polis için ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talep edildi.
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