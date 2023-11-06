6 Kasım 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji, 6 Kasım 2023 Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, bazı illerde sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte 6 Kasım 2023 Pazartesi yurt genelinde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Isparta, Adana, Osmaniye, Ordu, Artvin çevreleri, Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir’in batı kıyıları ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Çanakkale’nin güney kesimleri ile Balıkesir’in batı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
BURSA 16°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 16°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 19°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 15°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 10°C, 22°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 15°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 18°C, 27°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya, Isparta, Adana, Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 17°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 16°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 12°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 11°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ 4°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DÜZCE 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KASTAMONU 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ZONGULDAK 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
RİZE 15°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN 17°C, 24°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 12°C, 24°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 17°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM 1°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -1°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 9°C, 21°C
Az bulutlu
VAN 4°C, 16°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 9°C, 22°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 11°C, 22°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 16°C, 26°C
Az bulutlu
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