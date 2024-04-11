6 kişi yaralanmıştı... Muğla'daki kavga soruşturmasında yeni gelişme!

Yayınlanma: 11.04.2024 - 15:33

Güncelleme: 11.04.2024 - 15:33

Muğla'nın Milas ilçesinde 23 Nisan Bulvarı'nda dün tarafların birbirlerine sopa, bıçak ve silahla saldırdığı kavgada 6 kişi yaralandı.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA!

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Polisin kavgayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldığı aktarıldı.