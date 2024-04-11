6 kişi yaralanmıştı... Muğla'daki kavga soruşturmasında yeni gelişme!

Milas ilçesinde dün tabanca, sopa ile bıçakların kullanıldığı ve 6 kişinin yaralandığı kavgada, 1 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 11.04.2024 - 15:33
6 kişi yaralanmıştı... Muğla'daki kavga soruşturmasında yeni gelişme!
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Muğla'nın Milas ilçesinde 23 Nisan Bulvarı'nda dün tarafların birbirlerine sopa, bıçak ve silahla saldırdığı kavgada 6 kişi yaralandı.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA!

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Polisin kavgayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldığı aktarıldı.


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