6 kişi yaralanmıştı... Muğla'daki kavga soruşturmasında yeni gelişme!
Milas ilçesinde dün tabanca, sopa ile bıçakların kullanıldığı ve 6 kişinin yaralandığı kavgada, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Milas ilçesinde 23 Nisan Bulvarı'nda dün tarafların birbirlerine sopa, bıçak ve silahla saldırdığı kavgada 6 kişi yaralandı.
1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA!
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Polisin kavgayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldığı aktarıldı.
bıçak haberleri gözaltı haberleri kavga haberleri muğla haberleri silah haberleri sopa haberleri şüpheli haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Canlı yayında prompter kazası
- 38 ölü, 5026 yaralı
- Bakan siyasete soyundu!
- Erdoğan'dan siyasi parti liderlerine telefon
- MHP'li Yıldız'dan Özel'e 'ölüm'lü mesaj
- 'İçeriye siyaset sokmayacağım'
- Kalp kırma konusunda usta olan 4 burç!
- İtirazı kabul edilen partileri açıkladı
- Özgür Özel'den liderlere bayram telefonu
- YSK’de olağan itiraz süreci tamamlandı