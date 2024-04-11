Isparta'da gece kulübünde silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti!

Kentte bulunan bir gece kulübünde iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İHA
Yayınlanma: 11.04.2024 - 08:14
Isparta'da gece kulübünde silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti!
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Isparta'da Gülistan Mahallesi 139 Cadde üzerinde bulunan bir gece kulübünde gece saatlerinde silahlar patladı.

Edinilen bilgiye göre, Galip K. ile Mehmet Çuhadar (39) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından Galip K., Mehmet Çuhadar’a ateş etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çuhadar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınan gece kulübü, emniyet şeridi ile kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Mehmet Çuhadar’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


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