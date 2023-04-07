ATV motor ve bungalov satma vaadiyle 150 bin TL'lik vurgun!
Kocaeli’nde internet üzerinden piyasa değerinden daha ucuza ATV motor, bungalov gibi çeşitli ürünleri satma vaadiyle 9 kişi dolandırıldı. Konuya ilişkin 150 bin TL’lik vurgun yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçların men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.
9 KİŞİYİ DOLANDIRMIŞLAR
Çalışmalar neticesinde e-ticaret sitelerine yüklenen ilanlara piyasa değerinden daha ucuza ATV motor, bungalov gibi çeşitli ürünleri satacağı vaadiyle 9 kişinin dolandırıldığı tespit edildi.
Yurttaşları yaklaşık 150 bin TL dolandıran şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalandı.
Gözaltına alınan şahıslar, Emniyet'te tamamlanan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi. Burada yapılan incelemeler neticesinde tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.
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