ATV motor ve bungalov satma vaadiyle 150 bin TL'lik vurgun!

Kocaeli’nde internet üzerinden piyasa değerinden daha ucuza ATV motor, bungalov gibi çeşitli ürünleri satma vaadiyle 9 kişi dolandırıldı. Konuya ilişkin 150 bin TL’lik vurgun yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 02:11
ATV motor ve bungalov satma vaadiyle 150 bin TL'lik vurgun!
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçların men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

9 KİŞİYİ DOLANDIRMIŞLAR

Çalışmalar neticesinde e-ticaret sitelerine yüklenen ilanlara piyasa değerinden daha ucuza ATV motor, bungalov gibi çeşitli ürünleri satacağı vaadiyle 9 kişinin dolandırıldığı tespit edildi.

Yurttaşları  yaklaşık 150 bin TL dolandıran şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar, Emniyet'te tamamlanan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi. Burada yapılan incelemeler neticesinde tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.


150 BİN TL bungalov dolandırıldı

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