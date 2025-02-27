6 milyon 447 bin TL değerinde 70 senet... Kütahya'da 'tefecilik' operasyonu: 4 gözaltı

Kütahya'da, tefecilik yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

6 milyon 447 bin TL değerinde 70 senet... Kütahya'da 'tefecilik' operasyonu: 4 gözaltı
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AA
Yayınlanma: 27.02.2025 - 11:47

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda, 6 milyon 447 bin lira değerinde 70 senet, 10 taşınmaz tapusu, tefecilik yapıldığına dair notların bulunduğu 3 defter ile tabanca ele geçirildi.

Tefecilik yaptıkları iddia edilen O.Ö, A.S.Ö, Ü.Ş. ve E.İ. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #Kütahya

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