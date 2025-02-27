6 milyon 447 bin TL değerinde 70 senet... Kütahya'da 'tefecilik' operasyonu: 4 gözaltı
Kütahya'da, tefecilik yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda, 6 milyon 447 bin lira değerinde 70 senet, 10 taşınmaz tapusu, tefecilik yapıldığına dair notların bulunduğu 3 defter ile tabanca ele geçirildi.
Tefecilik yaptıkları iddia edilen O.Ö, A.S.Ö, Ü.Ş. ve E.İ. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: #Kütahya
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