6 milyon 447 bin TL değerinde 70 senet... Kütahya'da 'tefecilik' operasyonu: 4 gözaltı

Yayınlanma: 27.02.2025 - 11:47

Güncelleme: 27.02.2025 - 11:51

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda, 6 milyon 447 bin lira değerinde 70 senet, 10 taşınmaz tapusu, tefecilik yapıldığına dair notların bulunduğu 3 defter ile tabanca ele geçirildi.

Tefecilik yaptıkları iddia edilen O.Ö, A.S.Ö, Ü.Ş. ve E.İ. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.