6 Ocak İzmir Bergama elektrik kesintisi: Bergama ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

İzmir Bergama ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. Bergama’de 6 Ocak Cumartesi günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ Elektrik tarafından tek tek açıkladı. İşte Bergama mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2024 - 00:19
6 Ocak İzmir Bergama elektrik kesintisi: Bergama ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
Abone Ol google-news

İzmir Bergama ilçesinde 6 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında Bergama ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte Bergama mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…


Bergama ilçesinde 6 Ocak 10:00 - 16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar:

Hacıhamzalar (Hacıhamzalar, Hacıhamzalar köyü iç yolu)


elektrik kesintisi İzmir

İlgili Haberler

6 Ocak İzmir Bornova elektrik kesintisi: Bornova ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

6 Ocak İzmir Bornova elektrik kesintisi: Bornova ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
Antalya'da eş zamanlı elektrikli scooter denetimi: 210 sürücüye ceza, 155 scooter'a trafikten men

Antalya'da eş zamanlı elektrikli scooter denetimi: 210 sürücüye ceza, 155 scooter'a trafikten men

En Çok Okunan Haberler