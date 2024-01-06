6 Ocak İzmir Bergama elektrik kesintisi: Bergama ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 06.01.2024 - 00:19

Güncelleme: 06.01.2024 - 00:19

İzmir Bergama ilçesinde 6 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında Bergama ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte Bergama mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…





Bergama ilçesinde 6 Ocak 10:00 - 16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar:

Hacıhamzalar (Hacıhamzalar, Hacıhamzalar köyü iç yolu)