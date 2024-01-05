Antalya'da eş zamanlı elektrikli scooter denetimi: 210 sürücüye ceza, 155 scooter'a trafikten men

Yayınlanma: 05.01.2024 - 15:10

Güncelleme: 05.01.2024 - 15:11

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri, dün il genelinde eş zamanlı olarak elektrikli scooter denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, yan yana dizilerek taşıt yolunu kapatan ve yaya geçişini engelleyen, park alanı olmadığı için kaldırımları istila ederek vatandaşların tedirgin olmasına yol açan ve yayaları zor durumda bırakmakla birlikte, usulsüz kullanımı trafikte düzensizliğe neden olan scooter ve sürücülerini durdurarak cezai işlem yaptı.

Denetimlerde, 210 elektrikli scooter sürücüsüne trafik idari para cezası uygulanırken, 155 scooter da trafikten men edildi.