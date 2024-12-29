6 Şubat depremlerinde 163 kişiye mezar olmuştu... 'Samimi beyanları' nedeniyle tahliye edilen AKP'li müteahhit Şükrü İşitmen'in firar ettiği ortaya çıktı!

Yayınlanma: 29.12.2024 - 11:18

Güncelleme: 29.12.2024 - 11:42

Eski AKP Besni ilçe yönetim kurulu üyesi Şükrü İşitmen'in müteahhitliğini üstlendiği Üzümkent Sitesi ve Yukarı Şehir Kooperatif Evleri, 6 Şubat depremlerinde yıkıldı.

163 KİŞİYE MEZAR OLDU

Enkaz yığınına dönen binalarda toplam 163 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Müteahhit Şükrü İşitmen, Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak 13 Şubat 2023 tarihinde tutuklandı. Besni Sulh Ceza Hâkimliği 12 Şubat 2024'te şüpheli Şükrü İşitmen'i "samimi beyanları" nedeniyle adli kontrol kararıyla tahliye edilmesine karar verdi.

"SAMİMİ BEYANLARI" NEDENİYLE TAHLİYE EDİLDİ!

Yukarı Şehir Kooperatif Evleri iddianamesinde yer alan bilgiye göre sanık Şükrü İşitmen ifadesinde, "O tarihlerde yapı denetim firmaları yoktu. Belediyeden ekipler, mühendisler ve benzeri ilgililer evrakları kontrol edip ruhsat veriyordu. Ben her şeyi usulüne uygun olarak yaptım. Binaların yapılış dönemlerinde örneğin hazır beton veya nervürlü demir vb. yoktu. Teknoloji geliştikçe inşaat yapım teknikleri de gelişti. Ben o dönem bulunan tüm imkanları kullanarak usulüne uygun olarak inşaatları yaptım. Bu nedenle o dönemin şartlarına göre herhangi bir kusurumun olduğunu düşünmüyorum ancak binalar yıkıldığı için vicdanen çok rahatsızım. İsnat edilen suçlamaları bu aşamada kabul etmiyorum" dedi.

MÜTEAHHİT HAKKINDA YENİDEN TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Sanık Şükrü İşitmen, Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Ekim'de görülen Yukarı Şehir Kooperatif Evleri davasının ilk duruşmasına katılmadı.

Duruşmada müştekiler ve müşteki avukatları tutuksuz yargılanan sanıkların tutuklanmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı da "Mevcut delil durumu itibarıyla sanıkların tutuklanma taleplerinin şu aşamada reddine ve eksik hususların giderilmesine karar verilmesi kamu adına talep olunur" dedi. Mahkeme heyeti, müteahhit Şükrü İşitmen'in yeniden tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

"MÜVEKKİLİMİN KAÇMA DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Sanık Şükrü İşitmen, Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Ekim'de görülen Üzümkent Sitesi davasının ilk duruşmasına da katılmadı. Duruşmada İşitmen'in avukatları, "Müvekkil haftada 3 gün düzenli olarak imza atmış ve imzalarını aksatmamıştır, bu sebeple kaçma ihtimalleri de söz konusu değildir" diye savunma yaptı.

İşitmen'in adli kontrolü ihlal ettiği ortaya çıktı

Sanık Şükrü İşitmen'in Mersin Tece Şehit Fırat Palamut Polis Merkezi Amirliği'ne 23 Ekim'den itibaren imza atmadığına dair belge ortaya çıktı.

"İHLAL NEDENİ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR MAZERET BİLDİRMEMİŞTİR"

Adalet Bakanlığı'na bağlı Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü de sanık Şükrü İşitmen'in adli kontrol ihlalini 25 Ekim'de Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na bildirdiği ortaya çıktı. Dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Besni Sulh Ceza Hâkimliği'nin 8 Mayıs 2024 tarihli kararıyla Şükrü İşitmen hakkında her hafta haftanın pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada üç gün gün içerisinde müracaatla ikametlerinin ve adreste bulunduklarının imzalarıyla doğrulanmasına ve ilgili karakolda bu hususta düzenli müracaatı gösterir çizelge düzenlenmesine, suretiyle adli kontrol tedbirine karar verilmiş olup, ilgi sayılı dosyanızda kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Adı geçen şahıs hakkında verilen adli kontrol tedbirini 23 Ekim 2024 tarihinde ihlal etmiştir. Şahıs ihlal nedeni ile ilgili herhangi bir mazeret bildirmemiş olup, konuya ilişkin ihlal tutanağı ekte sunulmuştur.

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 57/2 maddesi 'Tebligata rağmen mazereti olmaksızın ve kasıtlı olarak adli kontrol tedbirinin gereklerini yerine getirmeyen, tedbirin infazına başlandıktan sonra tedbirin gereklerini yerine getirmeye devam etmeyen veya tedbiri ihlal eden şüpheli veya sanık uyarılmaksızın hakkında karar verilmesi için dosya Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla ilgili yargı merciine gönderilir. İlgili yargı merciinden karar gelene kadar adli kontrol tedbirinin infazına devam edilir' şeklinde düzenlenmiştir. Bu bağlamda ihlal nedeni ile yükümlü hakkında verilen adli kontrol kararının kaldırılıp kaldırılmayacağı durumunun değerlendirilerek bilgi verilmesi hususunda gereğini arz ederim."

"YAKALAMA EMRİNİN YERİNDE OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR"

Edinilen bilgiye göre, süreç içerisinde Şükrü İşitmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sanık Şükrü İşitmen'in avukatları, müvekkilleri hakkında çıkarılan "yakalama emri düzenlenmesi kararına" itiraz etti. Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık avukatlarının itirazını 31 Ekim'de reddetti. Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Mahkememizce yapılan incelemede; Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2024/226 esas sayılı dosyasında sanık Şükrü İşitmen için yapılan tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesi kararına sanık Şükrü İşitmen müdafileri tarafından itiraz edildiği, bunun üzerine itiraz hususunda bir karar verilmek üzere dosyanın mahkememize gönderildiği anlaşılmıştır. Bu açıklamalar ışığında uyuşmazlık konusu değerlendirildiğinde; Sanık Şükrü İşitmen hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama emrinin yerinde olduğu, bu kapsamda sanık müdafilerinin itirazı yerinde görülmediği anlaşılmakla sanık müdafileri tarafından yapılan itirazın reddine karar verilmiştir."

"MÜTEAHHİT ŞÜKRÜ İŞİTMEN HAKKINDA VERİLEN TUTUKLAMA KARARINA KARŞI FİRAR ETMİŞTİR"

Müşteki avukatları sanık Şükrü İşitmen'in tutuklanmadığını belirtti. Yukarı Şehir Kooperatif Evleri'nde annesi, babası, anneannesi ve dedesini kaybeden Miraç Tepegül, "Bir an önce sanığın yakalanarak tutuklanmasını istiyoruz. Adalet istiyoruz" diye konuştu.

Besni 6 Şubat Deprem Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tarık Önder, süreci şöyle değerlendirdi:

"Müteahhit Şükrü İşitmen adaletten kaçmış, hakkında verilen tutuklama kararına karşı firar etmiştir. Bu suçu kabul etmektir. Mahkeme hakkında yakalama kararı çıkarmıştır. Ocak ayında görülecek ikinci duruşmada Şükrü İşitmen hakkında kırmızı bülten çıkartılmasını talep edeceğiz. Besni'deki depremde canlarını toprağa verenler olarak adalet arayışımızı sonuna kadar sürdüreceğiz."