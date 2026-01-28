6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıldönümü: Özgür Özel'in programı belli oldu

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü yaklaşırken CHP, deprem haftasında bölgede olacak.

Bu kapsamda, altı gölge bakan bu haftadan başlayarak deprem haftasında farklı şehirlerde görevlendirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Sağlık, Aile ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim ve Ulaştırma ve Altyapı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik politika kurulu başkanlarının deprem bölgesinde kendi alanlarına ilişkin sorunları, bir hafta boyunca yerinde inceleyeceği bilgisi edinildi

ÖZEL, DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERİ ZİYARET EDECEK

CHP Lideri Özel de 2 Şubat Pazartesi’den itibaren deprem bölgesinde olacak.

Edinilen bilgiye göre Özel sırasıyla Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya’yı ziyaret edecek. 6 Şubat gecesi saat 04.17’de düzenlenen resmi anma programına katılacak olan Özel, hafta boyunca depremzede yurttaşlarla bir araya gelecek.

Özel’in haftalık grup toplantısını ise 3 Şubat Salı günü Kahramanmaraş’ta gerçekleştireceği öğrenildi. CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının ziyaretler boyunca Özel’e eşlik etmesi planlanıyor. Edinilen bilgiye göre ABB Başkanı Mansur Yavaş, 3 Şubat’ta Özel ile birlikte Kahramanmaraş’ta olacak.

MİTİNGLER DEVAM EDECEK

CHP’nin Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı mitingleri de devam ediyor.

Bu kapsamda 85’inci miting, bu akşam saat 19.30’da Bağcılar’da düzenlenecek. 86’ncı miting 1 Şubat Pazar günü Çorum’da gerçekleştirilirken deprem haftasının ardından 7 Şubat Cumartesi günü yapılacak 87’nci mitingin adresi Niğde olarak planlanıyor.