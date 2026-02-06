6 Şubat depremlerinin etkisi devam ediyor: 'Yaşananlar ihmal değil, bilinçli tercih'

Üç yıl önce meydana gelen ve 11 ilde 13 milyondan fazla yurttaşın yaşamını etkileyen 6 Şubat depremlerinin etkisi devam ediyor. Depremin ilk günlerinde büyük bir ihmale maruz kalan yurttaşların sorunları üç yıldır çözüm bekliyor.

6 Şubat depremlerinin, yalnızca jeolojik boyutuyla ve depremde kaybettiğimiz insanlarımızın sayısıyla değerlendirildiğini belirten CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, “Elbette bu ölçekte bir afet hakkında konuşurken bu ölçüleri bir kenara bırakamayız. Ancak 6 Şubat depremleri sadece o gün gerçekleşmiş bir afet olarak hatırlanırsa, buradan gerekli dersleri çıkaramayız. 6 Şubat üzerine konuşurken, bu felaketin nasıl algılanması gerektiğini de tartışmak zorundayız” dedi.

"HAYATTA KALMA MÜCADELESİ"

6 Şubat’ın, AKP Türkiye’sinin sorunlarını, yetersizliklerini ve çürümüşlüğünü ifşa ettiğini söyleyen Kara, “O gün sadece 11 şehrimiz değil, AKP’nin propagandaları, algı çalışmaları, ‘Türkiye Yüzyılı’ reklamı da yıkılmıştır” ifadelerini kullandı.

Hatay’ın depremden bu yana üç yıldır bir hayatta kalma mücadelesi verdiğini belirten Kara, “Uyuşturucu kullanımı, kadına yönelik şiddet, güvenlik yetersizliği gibi meseleleri pek çok kez gündeme getirdik. Bir yandan konteyner kentlerdeki durumun düzeltilmesi için uğraşırken bir yandan da konutların teslim edilme süreçlerini takip ettik” dedi.

Bir sorunun çözülürken başka bir sorunun peşinden geldiğine dikkat çeken Kara, “‘İnşaatların ihtiyacı var’ denilerek, ÇED raporu aranmaksızın açılan taş ve maden ocakları, beton santralleri büyük bir çevre kirliliğine yol açtı. Rezerv alanlar ve kamulaştırma süreçleri, özellikle meyve bahçeleri ve tarlalar üzerine yapılacak konutlar söz konusu olduğunda, yurttaşlar, kolluk güçleri ve bürokrasi arasında anlaşmazlıklara, kimi zaman çatışmalara sebep oldu” anımsatmasını yaptı.

"BÖLGE İKİNCİ PLANA İTİLDİ"

“Hatay’ın yeniden inşasında kent kimliğine sadık kalarak yapılması gerektiğini ısrarla vurguladığımız halde bugün özellikle yeşil alanlarımızın ve kültür varlıklarımızın yitirildiğini, mahallelerimizin dağıldığını görüyoruz” diyen Kara, “Ekonomik bağlamda da bölge ikinci plana itildi. Eşya yardımı sözü de sessiz sedasız biçimde unutuldu” ifadelerini kullandı.

İktidarın, Hatay’a ve genel olarak deprem bölgesine bütçe açığının sorumlusu gözüyle baktığını itiraf ettiğinin altını çizen Kara, “Van depreminde 5 yıl süreyle uygulanan mücbir sebep, çok daha yıkıcı bir depremin gerçekleştiği 11 ilden esirgenmiştir. Özellikle KOBİ’lerin krediye erişiminin zorlaştırılmasıyla birleşince, yerel ekonomi adeta kaderine terk edilmiş, ‘Başınızın çaresine bakın’ denilmiştir” yorumunda bulundu.

Deprem sonrası yaşananların yalnızca bir ihmal değil, bilinçli bir tercih olduğunu vurgulayan Kara, sözlerini “Hatay’ın binalarını, kimliğini, demografik yapısını ve kültürel mirasını hep birlikte ayağa kaldırmak zorundayız” diyerek tamamladı.