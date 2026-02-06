6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı… Diyarbakır’da yaşamını yitirenler anıldı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.02.2026 09:27:00
ANKA
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Diyarbakır’da hayatını kaybeden 411 yurttaş anıldı.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılında Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi’nde yıkılan Sözel Apartmanı'nın enkazı başında anma programı düzenlendi.

Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu, Afet Yönetimi ve Dayanışma Platformu (DMS) ile Emek ve Demokrasi Platformu’nun organize ettiği anmaya, Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, ilçe belediye eşbaşkanları, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile yurttaşlar katıldı.

Depremin yaşandığı saat 04.17’de yapılan anmada, enkaz alanında mumlar yakılarak karanfiller bırakıldı.

Anmada yapılan açıklamada, depremin bir doğa olayı olmasına rağmen coğrafyada büyük bir afete dönüştüğüne dikkat çekildi. Doğayı ve insanı merkeze almayan, rant odaklı anlayışın en büyük afet olduğu vurgulandı. Afetler yaşandıktan sonra yeterince konuşulamadığına işaret edilerek, asıl olanın felaketlerin önüne geçmek icin gerekli önlemlerin önceden almak olduğu vurgulandı.

