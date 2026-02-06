6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı… Hatay'da sessiz yürüyüşle yaşamını yitirenler anıldı

Türkiye tarihinin en yıkıcı felaketlerinden biri olarak kayda geçen 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında, Hatay'da yaşamını yitirenler için anma etkinlikleri düzenleniyor.
SESSİZ YÜRÜYÜŞ YAPILDI
Buradayız Hatay Derneği ile Hatay Akademi Senfoni Orkestrası tarafından organize edilen ve bugün başlayan programlar, 7 Şubat'a kadar Antakya'da gerçekleştirilecek.
Necmi Asfuroğlu Lisesi önünden başlayan "Sessiz Yürüyüş"ten sonra Uğur Mumcu Meydanı'nda şarkılar söylendi, depremlerde yaşamını yitirenler anıldı.
6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı…— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) February 5, 2026
Hatay'da sessiz yürüyüşle yaşamını yitirenler anıldıhttps://t.co/JQouuz7jUw pic.twitter.com/GFewWmNZNA