6 Şubat’ın üzerinden 3 yıl geçti ama… İşte Antakya’daki okulların durumu! 'Bu görüntüler bugün çekildi!'

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN) Genel Başkanı Deniz Ezer, 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, çocukların hala sağlıklı bir eğitim ortamına sahip olmadığını görüntülerle açıkladı.

Sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yapan Ezer, şunları yazdı:

“6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Ancak aradan geçen bunca zamana rağmen, çocuklarımız hâlâ nitelikli, güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamına kavuşabilmiş değildir.

Üç yıldır öğrencilerimiz;

Can güvenliğinin olmadığı,

Isınma sorunu yaşanan,

Fiziki olarak sağlıksız ve tehlikeli okullarda,

Trafik karmaşası nedeniyle okullara ulaşımın dahi zorlaştığı koşullarda eğitim-öğretime devam etmeye zorlanmaktadır.

Defalarca kez farklı okulların önünde açıklamalar yaptık. Çekilen videolarda da açıkça görüldüğü üzere Antakya ilçesinde onlarca okul benzer durumdadır. Bu görüntüler geçmişe ait değildir; videolar bugün çekilmiştir.

Burası Antakya ilçesi Vali Utku Acun İlkokulu iki hafta süren sömestr tatili boyunca herhangi bir kazı çalışması yapılmamış, okul açılıp öğrenciler ders başı yaptıktan sonra kazı çalışmaları başlatılmıştır. Çocukların okula devam ettiği bir dönemde, okul bahçesinde ve çevresinde yapılan bu çalışmalar ciddi bir can güvenliği riski oluşturmaktadır.

Üç yılın sonunda hâlâ geçici çözümlerle, plansızlıkla ve ihmalle karşı karşıyayız. Yaralar sarılmamış, sorunlar kalıcı biçimde çözülmemiştir. Çocuklarımız dezavantajlı koşullarda eğitim-öğretim görmeye devam etmektedir.

Bu tabloyu kabul etmiyoruz.

Çocuklarımızın yaşam hakkı ve eğitim hakkı ertelenemez.

Yaşanan bu ihmali ve sorumluluk almayanları tüm kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz.”