Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 14:22

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 14:23

Türkiye'nin birçok şehrinde etkili olan kar yağışı Bitlis'te de yoğun bir şekilde gerçekleşiyor. Bitlis'te yaşayan yurttaşlar, kar yağışı sebebiyle öğrencilere ve kamu çalışanlarına tatil olup olmayacağını araştırıyor. ''6 Şubat'ta Bitlis'te okullar tatil mi? 6 Şubat'ta Bitlis'te kamu çalışanları izinli mi?'' soruları sıklıkla aratılıyor. İşte ayrıntılar...

6 ŞUBAT'TA BİTLİS'TE OKULLAR TATİL Mİ?

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

''Yoğun Kar Yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar da göz önünde bulundurularak 6 Şubat Pazartesi günü, Bitlis Mutki ilçemizde Eğitim Öğretime bir(1) gün ara verilmiştir.''

6 ŞUBAT'TA BİTLİS'TE KAMU ÇALIŞANLARI İZİNLİ Mİ?

Mutki Kaymakamlığınca sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller de izinli sayılacak.