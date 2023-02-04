Uludağ'da tatil cep yakıyor: Günlük tatilin bedeli 6 bin TL’den başlıyor

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 16:47

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 17:33

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesine sahip Uludağ'da sezon bu yıl geç başladı.

Kar kalınlığının yarım metreyi aştığı Uludağ’da, kayak pistleri yerli ve yabancı turistlerle doldu. Otellerin doluluk oranı yüzde 70’lere ulaştı.

Uludağ’da, 27 Ocak’ta yağan karın ardından kayak pistleri 28 Ocak’ta açıldı.

Otellerdeki doluluk oranı sömestir tatilinin ilk haftasında yüzde 40’larda kalırken, yağan kar hem tatilcilerin hem de işletmecilerin yüzünü güldürdü.

GECELIK 2 KİŞİ KONAKLAMA FIYATI 11 BİN LİRA

Yerli turistlerin yanı sıra Arap ve Uzak Doğu ülkelerinden tatilcilerin de tercih ettiği Uludağ’da kişi başı gecelik konaklama fiyatının 4 bin 500 ile 6 bin lira arasında değiştiğini söyleyen otel yöneticisi Harbi Türk, “Burası karla güzel tabii. Uludağ, istediği seviyeye geldi. Çünkü dolu. Doluluk oranlarında yüzde 30-40’lardan yüzde 70’lere geldik. Özellikle sömestirin bitimine doğru bu karı görmek de güzel oldu. Sömestirden sonra hafta sonları için de rezervasyonlarımız yoğun. Yüzde 80’lere geliyoruz. Sömestirde gecelik 2 kişi konaklama fiyatı 11 bin lira. Sömestirden sonra 2 kişi, gecelik konaklama fiyatı 8-9 bin lira. Kişi başı en düşük 4 bin 500 TL. Tabii otelin verdiği hizmete göre değişiyor” dedi.

TAKSİ TARİFESİ TEK YÖN 330 TL

Uludağ’ı günübirlik tatilciler de yoğun olarak tercih ediyor. Tatilciler, Uludağ’a kendi otomobiliyle değil de taksi ile çıkmak isterse tarife 330 TL. Buna Mili Park Gişeleri’nden geçiş ücretinin de eklendiğini söyleyen Uludağ Birlik Taksi durağı başkanı Tarık Özgüder, “UKOME’nin kararı, devletin verdiği karar 330 TL. Milli Park girişleri var. 33 TL de öyle alıyoruz ama biz 3 TL almıyoruz. Toplamda 360 TL'ye Uludağ'a ulaşmış oluyor. Araçlarımız 4 kişilik. 4 kişiden başka alamıyoruz. Bütün arabalarda çivili lastik vardır. Sürücü arkadaşlarımızın hepsinin psikoteknik belgesi, sağlık kayıtları, belediyeden sarı kartları, hepsi mevcuttur. Bir de burada çalışmak için Uludağ'ı tanımış olması lazım” diye konuştu.

Kara yolu yerine teleferikle Uludağ'a çıkmak isteyen tatilciler ise kişi başı gidiş-dönüş 130 lira ödüyor.

Kayak dersi almak isteyen kişi, 1 saatlik ders ücreti olarak 900 TL ödüyor. Kayak ekipmanları ile ödenecek rakam ise bin 600 TL’ye ulaşıyor.

KÖFTE EKMEK, SUCUK EKMEK FIYATLARI 100-150 ARASINDA

Uludağ’da kar keyfinin olmazsa olmazı sucuk ekmek ve üzerine içilecek bir bardak çay ya da bir fincan Türk kahvesinin maliyeti ise 100 lira ile 200 lira arasında değişiyor.

Uludağ’da kafe işleten Burak Kahyaoğlu, “Köfte ekmek, sucuk ekmek fiyatları 100-150 arasında değişiyor. Bir bardak çay içmek isterseniz fiyatı 20-25 lira arasında değişiyor. Türk kahvesinin fiyatı ise 60 lira. Kayak yapan insan yoruluyor, haliyle de acıkıyor. Acıkınca da insanın aklına ilk gelen köfte ve sucuk oluyor” dedi.