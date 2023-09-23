6 Şubat'ta büyük yıkım yaşayan aileler çocuklarının geleceği için kaygılanıyor: Eğitimsizlik öldürür

Yayınlanma: 23.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.09.2023 - 03:00

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık’ta yeni eğitim öğretim dönemi buruk başladı. Okulların büyük oranda yıkıldığı ya da ağır hasar aldığı bölgede eğitimler konteynerlerde sürüyor. Altyapı eksikliği ve taşımalı eğitimle birlikte sınıflar çok kalabalık.

Deprem bölgesinde toplamda 72 okul yıkıldı, 3 bin 368 okul hasar aldı. Kahramanmaraş’ta ise 1018 okuldan 821’i yeni dönemde eğitime açıldı. Deprem bölgesindeki en büyük kaygılardan biri kız çocuklarının daha fazla eğitimden kopması. Deprem nedeniyle ailesinden biri yaralanıp engelli kaldıysa ya da anne-baba çalışmak durumundaysa kızlar okuldan koparılıp engelli bakımı ve ev işlerini yapmak zorunda kalıyor.

Pazarcık’ta görüştüğümüz anne-babaların büyük bölümü şu anda en büyük sıkıntının eğitim olduğunu dile getiriyor.

‘OKUL YÜZÜ GÖRMEDİ’

Anne-babalar, “Bu noktadan sonra açlıktan ölmeyiz ama çocuklarımızın eğitimden kopması eğitim alamaması bizim için ölümdür. Çocuklarımızın, gençlerimizin elimizden kayıp gitmesi, eğitimlerinin doğru düzgün verilmemesi en büyük kaybımız olur. Önce pandemi şimdi deprem... Çocuklarımız neredeyse okul yüzü görmedi” diye konuştu. Çocuklar da sınıfların çok kalabalık olmasından yakındı. Çocular, “Kaldığımız konteynerler çok küçük, bir çalışma masası bile sığmıyor. Ders çalışacağımız ortam yok” dedi.

(Ali Emre Sever)

Depremde yıkılan Pazarcık İstiklal Halil Arık Ortaokulu’ndaki eğitim faaliyetlerinin kesintiye uğramadan devam edebilmesi için harekete geçen Multinet Up, Koruncuk Vakfı işbirliği ile 8 derslikli konteyner okul yapıldı. Konteyner okul, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 210 öğrenciye hizmet verecek. Multinet Up Üst Yöneticisi (CEO) Ali Emre Sever, 1.8 milyon TL yatırımla konteyner okulu kurduklarını belirterek “Eğitim öğretim faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde devam edebilmesi için bölgedeki koşullar iyileştirilmeli. Bunun için de kamu, özel sektör ve sivil toplum iş birliklerinin güçlendirilmesi şart” dedi.

(Figen Samuray)

‘AÇIK LİSE YAYGIN’

Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Figen Samuray, vakıf olarak 6 Şubat’ın ardından ilk odaklarının kız çocuklarının yaşam alanları ve eğitimleri olduğunu aktardı.

Samuray, “Deprem bölgesinde 5 milyon çocuk bulunuyor ve bu çocuklar yaşam alanlarını en önemlisi mahremiyet alanlarını kaybettiler. Şu anda deprem bölgesinde açık lise çok yaygın. Bu da özellikle kızları eğitimden koparıyor. Biz vakıf olarak deprem bölgesinde kız çocuklarının eğitimden kopmaması için 40 aileye ayda 2 bin 500 TL aile destek bursu vereceğiz” diye konuştu.